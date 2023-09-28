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Сегодня, 09:58

Фернандес поделился мнением о реакции общественности на фото с Акинфеевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о реакции общественности на фото с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года. У меня осталось много друзеи? в ЦСКА, за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мнои?. Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать — для чего создавать такои? шум вокруг одного мгновения? Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мои? контракт, после чего другои? открыл передо мнои? двери. С тех самых пор — один лишь негатив. Этот отдельно взятыи? кадр, скрывающии? настоящую суть как выдернутыи? момент — лишнее подтверждение этой ситуации», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Перед началом игры между армейцами и петербургским клубом (1:1) Фернандес подошел поздороваться с бывшим партнером по ЦСКА Акинфеевым. Вратарь протянул руку, но не повернулся в сторону бразильца.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582057-mario-o-foto-s-akinfeyevym-pered-matchem-s-tsska-zachem-sozdat-takoy-shum-nekotoryye-meshayut-menya-s-gryazyu
Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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