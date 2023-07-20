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Сегодня, 15:43

Фернандес высказался о желании болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением

Гоша Чернов
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что думает о желании болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением со стадиона красно-синих.

Фанаты армейцев создали петицию с соответствующим требованием, в клубе заявили, что примут решение совместно с болельщиками.

«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», — сказал Фернандес.

17 июля «Зенит» объявил о переходе Фернандеса, бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Марио Фернандес
ФК Зенит
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