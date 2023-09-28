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Сегодня, 11:28

Фернандес рассказал о разговоре с генеральным директором ЦСКА, перед переходом в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о разговоре с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, перед тем как перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит». Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА. Кому? Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582069-mario-o-razgovore-s-babayevym-pered-transferom-ya-skazal-menya-zovet-zenit-on-ne-budem-platit-eti-dengi
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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