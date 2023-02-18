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Сегодня, 10:25

Фернандес считает нормальными штрафы в футбольных клубах

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о том, был ли он подвержен штрафам в московском клубе, когда главным тренером команды был Станислав Черчесов.

«Черчесов иногда штрафовал футболистов? Не знаю, это случалось только после того, как я ушел. Когда я был в «Динамо», у меня не было таких проблем. Когда штрафы случаются, это нормально», — сказал Фернандес «СЭ».

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года. Черчесов возглавлял бело-голубых с апреля 2014 года по июль 2015 года.

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