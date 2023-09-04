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Сегодня, 23:37

Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол в ворота ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес разогнался до 33,84 км/ч во время забега со скамейки запасных после гола сине-бело-голубых в ворота ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.

32-летний бразилец покинул поле на 82-й минуте — его заменили на Андрея Мостового. Шесть минут спустя Дуглас Сантос сравнял счет после углового, а Фернандес добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол в ворота бывшей команды.

В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
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