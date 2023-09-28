Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:09

Фернандес высказался на тему лишнего веса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался на тему лишнего веса.

«Оценить свою форму по десятибалльной шкале? Девять, практически десять. Превосходно себя чувствую. А вот когда я только пришел, было сказано много всякого вранья. Понятное дело, я 3-4 месяца был вне игры. Ничего удивительного в том, что я сразу не был готов показывать на 100% лучшую игру. Но я не обращал на это внимания. Прекрасно знал себя, свое физическое состояние. И усиленно тренировался, потом набирал форму через игры и довольно быстро набрал кондиции. Поддерживаю их и сейчас, чтобы в каждом матче помогать «Зениту» на максимум. Если сравнивать с периодом 10-летнеи? давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. Перед подписанием соглашения с «Зенитом» сообщалось, что у бразильца есть проблемы с лишним весом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582077-mario-pro-slukhi-o-lishnem-vese-mnogo-vranya-bylo-skazano-kogda-ya-prishel-v-zenit-muzhchina-matereyet-s-vozrastom
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
3
0
Читайте также
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

«Ахмат» не отпустил Быстрова в «Сивасспор»