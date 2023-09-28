Фернандес высказался на тему лишнего веса

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался на тему лишнего веса.

«Оценить свою форму по десятибалльной шкале? Девять, практически десять. Превосходно себя чувствую. А вот когда я только пришел, было сказано много всякого вранья. Понятное дело, я 3-4 месяца был вне игры. Ничего удивительного в том, что я сразу не был готов показывать на 100% лучшую игру. Но я не обращал на это внимания. Прекрасно знал себя, свое физическое состояние. И усиленно тренировался, потом набирал форму через игры и довольно быстро набрал кондиции. Поддерживаю их и сейчас, чтобы в каждом матче помогать «Зениту» на максимум. Если сравнивать с периодом 10-летнеи? давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. Перед подписанием соглашения с «Зенитом» сообщалось, что у бразильца есть проблемы с лишним весом.