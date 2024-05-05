Сегодня, 11:46
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес оценил шансы команды на победу в чемпионате России в этом сезоне.
«В последних матчах чемпионата мы выходили с большим рвением и с большим терпением одновременно. Даже в игре с «Зенитом» мы смогли выстоять, удержать результат, не пропустить гол. Это была очень важная победа для нас. Мы должны продолжать свой путь. «Динамо» станет чемпионом? Это великий клуб. Мы обязаны бороться до конца», — цитирует Фернандеса Metaratings.ru.
На данный момент «Динамо» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре бело-голубые сыграют против «Сочи». Матч пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.