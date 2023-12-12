Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:24

Фернандеш надеется, что «Локомотив» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о выступлении московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я сейчас не особо слежу за «Локомотивом». Но я знаю, что у железнодорожников сейчас неплохо идут дела. Отставание о первого места всего лишь в семь очков. Мне тяжело сказать смогут ли они побороться за чемпионство в этом сезоне, но я очень на это надеюсь», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

«Локомотив» после 18 туров располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Краснодар» лидирует с 38 очками. «Зенит» (36) идет вторым. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (32).

Источник: https://metaratings.ru/news/fernandesh-nadeyus-chto-lokomotiv-smozhet-poborotsya-za-chempionstvo-v-etom-sezone-314525/
Мануэл Фернандеш
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Суд приговорил экс-главврача больницы «Матросской тишины» к 7 годам тюрьмы
Зеленский раскрыл численность сухопутных войск ВСУ
Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Стало известно, когда «Динамо» выйдет из отпуска и отправится в Катар
Силкин считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство в этом сезоне
Лепехин: «Гонка бомбардиров в РПЛ еще не закончилась»
Ярошик заявил, что Личка должен быть доволен своим первым полугодием в «Динамо»
Мостовой — о возможной стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»
В «Спартаке» ответили на вопрос об участии Промеса в тренировочных сборах в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ярошик заявил, что Личка должен быть доволен своим первым полугодием в «Динамо»

Масалитин: «Российским футболистам следует учить иностранные языки»