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Сегодня, 17:47

Фернандеш назвал трех лучших футболистов, с кем играл в России

Алина Савинова
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Португальский полузащитник Мануэль Фернандеш назвал лучших футболистов, которых встречал в РПЛ.

«Как товарищей по команде я должен отметить Алексея Миранчука, Фарфана и Вандерсона из «Краснодара». Если говорить о тех, против кого я играл, назову: Халка, Марио Фернандеса и Думбию», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/manuel-fernandesh-nazval-tryokh-luchshikh-igrokov-s-kem-igral-v-rossii-264063/
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