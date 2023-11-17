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Сегодня, 14:19

Фернандеш рассказал, почему не сыграет за «Локомотив» в ретроматче против ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш объяснил «СЭ», почему не сможет сыграть за железнодорожников в ретроматче против ЦСКА.

Ранее директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил РИА «Новости Спорт», что Фернандеш, а также экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пропустят игру.

«К сожалению, я не смогу принять участие в матче легенд. В даты проведения игры у меня уже намечены другие обязательства», — сказал Фернандеш «СЭ».

Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Мануэл Фернандеш
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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