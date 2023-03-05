Бразилец Костанца: «Почему бы Малкому и Клаудиньо не сыграть за сборную России?»

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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» высказался о получении Малкомом и Клаудиньо паспорта РФ.
— Были удивлены тому, что ваши соотечественники Малком и Клаудиньо получили российский паспорт?
— Нет, это хорошо для них. Теперь они не будут считаться легионерами. Это хорошо как для команды, так и для них.
— Будет ли странным то, что они смогут спустя время сыграть за сборную России?
— Почему нет? Почему бы им не сыграть? Не думаю, что это странно.
24 февраля 2023 года бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.