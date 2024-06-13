Мейра: «Зенит» чемпионством в РПЛ доказал, что является лучшим клубом России»

Бывший футболист «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал чемпионство сине-бело-голубых в прошедшем сезоне РПЛ.

«Зенит» определенно является лучшей командой России, они доказывают это из года в год, что у них есть фантастическая команда.

Я бы, конечно, отметил в составе «Зенита» бразильских футболистов, но в целом в команде собраны очень качественные игроки. Мне нравятся Вендел, Клаудиньо, Нино, Дуглас Сантос, также хорошо себя проявил в этом сезоне Матео Кассьерра, очень много великолепных футболистов — как российских, так и иностранных», — приводит слова португальца ТАСС.

Для клуба из Санкт-Петербурга этот титул стал шестым кряду. На втором месте в таблице расположился «Краснодар», а тройку замкнуло московское «Динамо».