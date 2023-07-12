«Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

По информации «СЭ», «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

На данный момент стороны далеки от согласования условий, так как руководство нидерландского клуба предлагает за футболиста порядка 8 миллионов евро. «Динамо» хочет выручить за Захаряна не меньше 15 миллионов евро.

В контракте Захаряна с «Динамо» также прописана сумма отступных, которая в данный момент равна 25 миллионам евро.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.