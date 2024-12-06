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Сегодня, 13:59

ФИФА наложила на ЦСКА запрет на трансферы до лета 2026 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новичков до лета 2026 года, сообщается на сайте организации.

Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причина наказания не уточняется. После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Кроме того, ограничения наложены на «Химки» и «Кубань». Подмосковной команде также запрещено регистрировать новичков до лета 2026 года, а краснодарцам — до повышения лигой выше. Сейчас «Кубань» играет в дивизионе А второй российской лиги.

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РПЛ
ФК Кубань
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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