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Сегодня, 18:42

ФИФА обязала «Вест Хэм» оплатить «Спартаку» аренду Крала

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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ФИФА обязала «Вест Хэм» оплатить аренду у «Спартака» чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает пресс-служба красно-белых.

Английский клуб должен 5 миллионов евро за аренду футболиста. «Вест Хэм» перевел деньги на счет футбольной ассоциации Англии, которая после начала СВО отказалась переводить сумму на счета «Спартака». Осенью 2022 года «Спартак» подал заявление против лондонского клуба о взыскании задолженности в трибунал ФИФА.

«Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты.

В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в Дисциплинарный комитет ФИФА.

При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сообщается в заявлении клуба.

24-летний чех выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год, а после перешел в «Вест Хэм».

Алекс Крал
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РПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
ФИФА
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