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Сегодня, 20:06

ФИФА отклонила иск «Барселоны», которая требовала от «Зенита» 450 тысяч евро за Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
Малком (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» по бывшему форварду петербуржцев Малкому, сообщает журналист Марсело Бее Селларес.

Каталонцы требовали от «Зенита» 450 тысяч евро. Эта сумма была прописана в соглашении клубов при переходе бразильца в качестве бонуса за попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2021/22, что позволяло принять участие в Лиге чемпионов, но клуб не сыграл в турнире из-за отстранения всех российских команд от еврокубков.

Летом этого года Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Барселона
ФК Зенит
ФИФА
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