Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:17

ФИФА отреагировала на решение суда по делу бывшего хавбека «Локомотива» Диарра

ФИФА готова пересмотреть правила трансферов после суда по делу Диарра
Алина Савинова
Лассана Диарра.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление после решения суда Евросоюза по делу бывшего полузащитника «Локомотива» Лассана Диарра.

В организации заявили, что готовы к диалогу по пересмотру правил трансферного регламента.

«Теперь ФИФА начнет глобальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами. Вместе с ними ФИФА определит, какие выводы необходимо сделать из решения по делу Диарра и какие изменения наиболее целесообразно и уместно внести в статью 17 Регламента по статусу и трансферам игроков (RSTP)», — приводит пресс-служба ФИФА слова директора по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований Гарсии Сильверо.

Лассана Диарра. Суд ЕС признал некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими закону. Это связано с «Локомотивом»

Диарра выступал за «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Железнодорожники расторгли контракт с полузащитником в одностороннем порядке в 2014-м, после того как тот пропустил тренировочный сбор команды. Палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию московскому клубу по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения, однако сторона француза подала аппеляцию на это решение. Позже Диарра получил предложение присоединиться к «Шарлеруа», но он так и не смог перейти в бельгийский клуб, поскольку ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации.

В начале октября стало известно, что суд Европейского союза вынес решение по делу Диарра против ФИФА, признав, что ряд трансферных правил международной организации противоречат законам Евросоюза.

Диарра завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ». До этого он играл за «Аль-Джазиру» и «Марсель».

Лассана Диарра
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Сегодня
Вчера
Неделя