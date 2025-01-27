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Сегодня, 17:50

ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Камила Абдурахманова
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Пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА) сообщила о снятии запрета на трансферы с ЦСКА.

В конце января нидерландский «Херенвен» объявил о получении от ЦСКА средств за переход нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. После этого «Херенвен» обратился в ФИФА с просьбой снять запрет на трансферы с ЦСКА.

Ранее директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА перевел оставшуюся часть суммы за нигерийского форварда через экс-игрока команды Виктора Давилу, который должен был выплатить клубу деньги за досрочное расторжение контракта.

Эджуке присоединился к ЦСКА в 2020 году и покинул команду в июле 2024 года. В 65 матчах в составе армейцев 27-летний футболист забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: Список запрещенных к регистрации клубов ФИФА
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
ФИФА
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