ФИФА сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новичков

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков после выплаты за переход полузащитника Оливера Абильдгора из «Ольборга».
«ФИФА сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильдгора были выплачены», — сообщил собеседник ТАСС.
В середине мая ФИФА наложил запрет на три трансферных окна. Санкции связаны со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.
Абильдгор выступал за «Рубин» с февраля 2020 по сентябрь 2022 года.