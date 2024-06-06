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Сегодня, 16:01

ФИФА сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новичков

Виктория Кравченко
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Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков после выплаты за переход полузащитника Оливера Абильдгора из «Ольборга».

«ФИФА сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильдгора были выплачены», — сообщил собеседник ТАСС.

В середине мая ФИФА наложил запрет на три трансферных окна. Санкции связаны со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.

Абильдгор выступал за «Рубин» с февраля 2020 по сентябрь 2022 года.

ФИФА наложила запрет на три трансферных окна в середине мая.

Источник: https://tass.ru/sport/21019407
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