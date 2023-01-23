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Сегодня, 21:02

Фигуристка Медведева рассказала, почему выбрала «Динамо» вместо «Спартака»

Руслан Минаев
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему стала поддерживать «Динамо» вместо «Спартака».

«В Москве летом проходил матч «Динамо» — «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что на Кубке Первого канала наша команда «Время первых» выступала в синих цветах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь», — цитирует Медведеву пресс-служба «Динамо».

После первой половины сезона РПЛ «Динамо» с 29 очками занимает 4-е место. «Спартак» — на второй строчке с 36 очками.

Источник: https://fcdm.ru/news/evgeniia-medvedeva-v-detstve-menia-stavili-na-vorota-potomu-cto-nevozmozno-bylo-zabit
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгения Медведева
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