Фигуристка Медведева рассказала, почему выбрала «Динамо» вместо «Спартака»

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему стала поддерживать «Динамо» вместо «Спартака».
«В Москве летом проходил матч «Динамо» — «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что на Кубке Первого канала наша команда «Время первых» выступала в синих цветах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь», — цитирует Медведеву пресс-служба «Динамо».
После первой половины сезона РПЛ «Динамо» с 29 очками занимает 4-е место. «Спартак» — на второй строчке с 36 очками.