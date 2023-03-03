Фигуристка Щербакова сделает символический удар перед матчем «Спартак» — «Урал»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова нанесет символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом», сообщила пресс-служба красно-белых в Telegram-канале.

Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 мск.