0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Фигуристка Щербакова сделает символический удар перед матчем «Спартак» — «Урал»

Мария Гусева
Анна Щербакова.
Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова нанесет символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом», сообщила пресс-служба красно-белых в Telegram-канале.

Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 мск.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Анна Щербакова
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Военный эксперт назвал возможную причину приказа ВСУ немедленно покинуть Артемовск
Супружескую пару нашли убитой в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам лишения свободы
В Тольятти стартовало производство Lada Vesta NG
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Стрепетов надеется, что «Зенит» поставит на место тех, кто отдает пальму первенства «Спартаку»
«Факел» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» не сможет обогнать «Зенит» в борьбе за чемпионство
Тихонов: «Легионеры «Спартака» все равно будут играть, несмотря на прогресс российских футболистов»
Рианчо заявил, что у «Спартака» сильнейший атакующий потенциал в РПЛ
«Факел» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боярский — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это будет хорошим приобретением для нашей сборной»

Рианчо заявил, что у «Спартака» сильнейший атакующий потенциал в РПЛ