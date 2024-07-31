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Сегодня, 11:20

Филатов будет считать успехом для «Локомотива» третье или четвертое место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал старт сезона команды.

«В принципе нормальный старт для «Локомотива». Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться «Локомотиву». Я буду считать успехом третье или четвертое место», — цитирует Филатова ТАСС.

«Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и уступил московскому «Динамо» (1:3) в стартовых турах РПЛ. Также железнодорожники победили «Ростов» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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