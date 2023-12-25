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Сегодня, 18:08

Филатов считает, что «Локомотив» может побороться за первое место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Результат нормальный. Мы участвуем в гонке за призовые места. Что надо сделать, чтобы бороться еще увереннее? Думаю, нам надо усилиться парочкой опытных и квалифицированных игроков. Мое мнение — футболистов в защиту. Впереди у нас все более-менее нормально, там хорошая группа ребят с Глушенковым, Дзюбой и Пиняевым. Работа Галактионова? Весной задачу выполнил, мы выползли со дна турнирной таблицы. Все хорошо. Сейчас поднимемся выше и будем смотреть. Сложно участвовать в борьбе за первое место. Но если усилимся, тогда возможно», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-filatov-esli-lokomotiv-usilitsya-to-vozmozhno-poborot-sya-za-pervoe-mesto/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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