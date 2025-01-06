Филатов считает, что «Локомотив» не сможет серьезно усилиться в 2025 году

Сегодня, 14:07
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о зимней трансферной кампании.
— Насколько клуб будет активным на трансферном рынке этой зимой?
— Думаю, что серьезных покупок... нет. Вряд ли мы сможем в этом году усилиться.
— Это вопрос средств?
— Вопрос средств, да.
— Скорее, нужно кого-то продать, чтобы купить?
— Тут [вопрос] куда продавать. Если в Европу, в хороший серьезный клуб. Но продавать на нашем рынке, это мое мнение, не то что нет смысла, но я бы, например, не продавал. А куда-то в хороший клуб — конечно, продали бы, — сказал Филатов «СЭ».
По итогам первой части сезона «Локомотив» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 35 очками.