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Сегодня, 14:07

Филатов считает, что «Локомотив» не сможет серьезно усилиться в 2025 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о зимней трансферной кампании.

— Насколько клуб будет активным на трансферном рынке этой зимой?

— Думаю, что серьезных покупок... нет. Вряд ли мы сможем в этом году усилиться.

— Это вопрос средств?

— Вопрос средств, да.

— Скорее, нужно кого-то продать, чтобы купить?

— Тут [вопрос] куда продавать. Если в Европу, в хороший серьезный клуб. Но продавать на нашем рынке, это мое мнение, не то что нет смысла, но я бы, например, не продавал. А куда-то в хороший клуб — конечно, продали бы, — сказал Филатов «СЭ».

По итогам первой части сезона «Локомотив» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 35 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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