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Сегодня, 15:48

Филатов: «Решение по Джанашии в «Локомотиве» еще не принято»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что сын бывшего форварда железнодорожников Зазы Джанашии приезжал в Москву на просмотр в «Локомотив».

Сына бывшего грузинского нападающего зовут так же, как и отца — Заза Джанашия.

«Он приезжал и тренировался с молодежной командой. Его смотрят. Решение по нему пока не принято. Два года назад дублирующий состав «Локомотива» был на сборах в Турции. Там же находился «Зугдиди», где играл сын Джанашии. Я в тот момент вместе с селекционером «Локомотива» как раз приехал на сборы, мы посмотрели на него в матче, он нам очень понравился, и мы взяли его на заметку. Сейчас решили порекомендовать его клубу», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

Джанашия-старший выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В составе московской команды он четырежды становился призером чемпионата России и четырежды обладателем Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-filatov-reshenie-po-dzhanashii-v-lokomotive-eshhe-ne-prinyato/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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