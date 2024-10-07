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Сегодня, 02:36

Фильцов назвал четырех лучших вратарей РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов рассказал, кого считает лучшими вратарями РПЛ.

«После трети чемпионата можно выделить четырех голкиперов РПЛ. Латышонок отлично вписался в систему «Зенита». Играет все матчи, выручает и показывает хороший уровень. Агкацев из «Краснодара». Лунев из «Динамо» хорошо выступает и выглядит стабильно. Бело-голубые идут вверху.
Отмечу Лантратова из «Локомотива». Да, было несколько ошибок, но такое случается. Тренерский штаб молодцы, что грамотно отреагировали на это. Он продолжает играть в старте, и «Локо» делит второе место в чемпионате», — приводит Legalbet слова Фильцова.

Источник: Legalbet

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