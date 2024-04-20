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Фильцов: «Спартаковский футбол — это пережиток прошлого. Время идет, все меняется»

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Локомотива» Александр Фильцов заявил, что понятие «спартаковский футбол» перестало быть актуальным.

«Да, у «Спартака» был футбол с передачами, открываниями. Они выигрывали титулы в 1990-е. Но с эпохи спартаковского футбола прошло уже много времени, порядка 20 лет. Думаю, да, это понятие — пережиток прошлого, столько лет прошло. Футбол за это время уже поменялся. Сейчас хватает команд, которые играют через тот же короткий пас. Так что, наверное, эта спартаковская игра в прошлом. Время идет, все меняется», — цитирует Фильцова Legalbet.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Последний раз красно-белые становились победителями РПЛ в сезоне-2016/2017.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
ФК Спартак (Москва)
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