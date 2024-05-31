Бывший вратарь «Арсенала» Фильцов — о стыках: «У команд РПЛ нет положительного эмоционального фона»

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Александр Фильцов высказался о стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне в РПЛ.

«Даже перед началом стыковых матчей шансы команд из первой лиги были 50 на 50, возможно, даже выше. Лично мое мнение в первых играх подтвердилось. Теперь шансы команд из первой лиги вообще на порядок выше. У «Акрона», конечно, задел получше, чем у «Арсенала».

Если брать команды РПЛ, то «Пари НН» весной проиграл почти всем, даже положительного эмоционального фона нет. У «Урала» то же самое — много проигрышей. Сложно, когда много поражений. Команды в первой лиге находятся в хорошем ритме. Разница есть», — сказал Фильцов Legalbet.

В первом стыковом матче «Акрон» в Екатеринбурге обыграл «Урал» со счетом 2:0. «Арсенал» в гостях одолел «Пари НН» (2:1).