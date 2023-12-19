Фильцов поделился мнением о возможной смене чемпиона России

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов поделился мнением о возможной смене чемпиона России.

«Смена чемпиона России будет фантастикой? Думаю, что нет. Когда-то же чемпион должен поменяться. Не бывает так, что одна команда постоянно выигрывает. Я бы сказал, что в Краснодаре этого больше ждут, чем в Москве», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).