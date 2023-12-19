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Сегодня, 13:47

Фильцов поделился мнением о возможной смене чемпиона России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов поделился мнением о возможной смене чемпиона России.

«Смена чемпиона России будет фантастикой? Думаю, что нет. Когда-то же чемпион должен поменяться. Не бывает так, что одна команда постоянно выигрывает. Я бы сказал, что в Краснодаре этого больше ждут, чем в Москве», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-fil-tsov-v-krasnodare-smeny-chempiona-zhdut-bol-she-chem-v-moskve/
Александр Фильцов
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РПЛ
ФК Краснодар
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