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Сегодня, 10:35

Фильцов: «ЦСКА подходит фаворитом к встрече с «Краснодаром»

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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между «быками» и ЦСКА.

«Хорошая вывеска, но команды подходят в разных кондициях. У «Краснодара» старт не получился, у ЦСКА же начало положительное. Обе команды будут замотивированы. Краснодарцы хотят реабилитироваться, а армейцы — продолжить победную серию. Думаю, ЦСКА подходит чуть-чуть фаворитом к этой встрече. Настроение у них лучше. «Краснодар» недавно обыграл ЦСКА в Кубке России? Это другой турнир, эти матчи не связаны», — сказал Фильцов Legalbet.

Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 августа. Начало игры — в 20:00по московскому времени.

Александр Фильцов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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