Фильцов рассказал, что год не мог смотреть футбол после завершения карьеры

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов рассказал, почему завершил карьеру в 2020 году в возрасте 30 лет.

«Три года назад я закончил профессиональную деятельность. После этого год не мог смотреть футбол. Был элемент недосказанности с моей стороны: хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера. Хотелось бы, чтобы она была немного длиннее и поуспешнее, но оказалось, что она закончилась очень резко. Потом мне захотелось поиграть в Медиалиге. Когда я разорвал контракт с солигорским «Шахтером», мне абсолютно никто не звонил. Если честно, на премьер-лигу я не рассчитывал. Мое положение уже было не то, чтобы оттуда звали. Ждал что-то из Первой лиги, но ничего не было», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Фильцов завершил карьеру в 2020 году. За свою карьеру он выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал» и «Анжи».