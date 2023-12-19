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Сегодня, 11:30

Фильцов рассказал, что год не мог смотреть футбол после завершения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов рассказал, почему завершил карьеру в 2020 году в возрасте 30 лет.

«Три года назад я закончил профессиональную деятельность. После этого год не мог смотреть футбол. Был элемент недосказанности с моей стороны: хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера. Хотелось бы, чтобы она была немного длиннее и поуспешнее, но оказалось, что она закончилась очень резко. Потом мне захотелось поиграть в Медиалиге. Когда я разорвал контракт с солигорским «Шахтером», мне абсолютно никто не звонил. Если честно, на премьер-лигу я не рассчитывал. Мое положение уже было не то, чтобы оттуда звали. Ждал что-то из Первой лиги, но ничего не было», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Фильцов завершил карьеру в 2020 году. За свою карьеру он выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал» и «Анжи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-fil-tsov-posle-finisha-kar-ery-god-ne-mog-smotret-futbol/
Александр Фильцов
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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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