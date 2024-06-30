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Сегодня, 16:18

Фильцов рассказал, кто поборется за звание лучшего вратаря РПЛ в следующем сезоне

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Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов предположил, кто будет бороться за звание лучшего голкипера РПЛ в следующем сезоне.

«Я бы отделял Акинфеева от всех остальных вратарей. Ему нужно отдать должное, он все свои регалии получил по праву. Он большая звезда РПЛ, но нужно смотреть на возраст.

С уходом Сафонова в «ПСЖ» за звание лучшего голкипера чемпионата будут бороться ряд вратарей. Они моложе, и на них нужно обращать внимание. Агкацев в «Краснодаре», отличные два сезона Лантратов провел в «Локомотиве», Латышонок выдал отличный сезон, Адамов из «Зенита» тоже выделяется. Нужно на них обращать внимание, у них вся карьера еще впереди», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Приз лучшему голкиперу РПЛ сезона-2023/24 получил Матвей Сафонов, который этим летом перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
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