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Сегодня, 16:07

Фильцов считает, что Галактионову нужно дать больше времени в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Рубина» Александр Фильцов считает, что главному тренер «Локомотива» Михаилу Галактионову необходимо дать больше времени в клубе.

«Будет ли для Дзюбы матч против «Зенита» дополнительной мотивацией? Думаю, не только для Дзюбы, но и для «Локомотива». Сезон не складывается у всей команды. Не добирают очки. Может ли этот матч стать для Галактионова последним? Руководителям надо набраться терпения, потому что он качественный специалист, хороший российский тренер. Таких должно быть больше в нашей лиге. Думаю, он исправит ситуацию. Получится ли очки отнять у сине-бело-голубых? В Петербурге играть тяжело, но железнодорожникам нужны очки, а брать их нужно со всеми. Лидеры или аутсайдеры — без разницы», — приводит слова Фильцова Legalbet.

После 8 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16.30 мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/filtcov-o-vozmozhnom-uvolnenii-galaktionova/
Александр Фильцов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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