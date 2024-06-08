Фильцов считает, что «Краснодар» будет в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов порассуждал о перспективах быков в сезоне-2024/25.

— «Краснодар» будет и в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство. Они каждый год все ближе к этому первому месту. В этом году не совсем получилось из-за весенней части.

Если руководство выбирает Мусаева, значит, видит в нём перспективу и развитие, которую хотят. Это же свой тренер, прошедший через систему клуба. Такие люди должны работать, особенно в первой команде, чтобы была некая преемственность. А не так, что взять иностранного специалиста. Мусаев — доморощенный тренер, в которого вложили деньги, силы, знания клуб, — цитирует Фильцова Legalbet.

В сезоне 2023/24 «Краснодар» набрал 56 очков и занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).