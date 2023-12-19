Фильцов уверен, что Акинфеев не будет сидеть на скамейке запасных ЦСКА

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов оценил, способен ли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев доиграть до 40 лет.

«Реально ли Акинфееву доиграть до 40? Тут нужно следить за здоровьем, за состоянием колена. Думаю, что медицинский штаб ЦСКА очень пристально относится к Акинфееву. Поэтому многое зависит от его желания. В моем понимании, такой игрок, как Акинфеев, точно не будет сидеть в запасе. Я считаю, что ему самому это не нужно. Всю жизнь он играет первым номером. Когда придет время, он просто закончит карьеру и перейдет на руководящую должность в ЦСКА», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.