Фильцов: «В матче «Локомотива» и «Краснодара» будет забито больше двух мячей»

Бывший вратарь «Краснодара» и «Локомотива» Александр Фильцов высказался о матче 7-го тура РПЛ между железнодорожниками и «быками».

«Интересный матч команд, которые являются одними из лидеров чемпионата. Игра будет в Москве, что чуть больше говорит в пользу победы «Локомотива». Домашняя арена придает больше сил. Это лидер, у них хорошее настроение, они будут владеть территорией. Стоит ожидать результативного матча. «Локомотив» вообще много забивает. Будет забито больше двух мячей», — сказал Фильцов Legalbet .

«Локомотив» после шести туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Вторым идет «Зенит» с 14 баллами. «Краснодар» с 12 очками в активе располагается на третьей строчке.