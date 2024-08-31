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Сегодня, 09:31

Фильцов: «В матче «Локомотива» и «Краснодара» будет забито больше двух мячей»

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Бывший вратарь «Краснодара» и «Локомотива» Александр Фильцов высказался о матче 7-го тура РПЛ между железнодорожниками и «быками».

«Интересный матч команд, которые являются одними из лидеров чемпионата. Игра будет в Москве, что чуть больше говорит в пользу победы «Локомотива». Домашняя арена придает больше сил. Это лидер, у них хорошее настроение, они будут владеть территорией. Стоит ожидать результативного матча. «Локомотив» вообще много забивает. Будет забито больше двух мячей», — сказал Фильцов Legalbet .

«Локомотив» после шести туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Вторым идет «Зенит» с 14 баллами. «Краснодар» с 12 очками в активе располагается на третьей строчке.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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