Фильцов: «Краснодар» еще сохраняет шансы на чемпионство в РПЛ»

Бывший голкипер «Краснодара» Александр Фильцов оценил шансы «быков» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

4 мая команда Мурада Мусаева потерпела домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 27-го тура.

«В этом году большинству любителей футбола, наверное, хотелось бы, чтобы чемпион сменился. Когда одна команда постоянно выигрывает, немножко глаз замыливается и хочется какой-то перемены. Думаю, что большинство хотели бы, чтобы это был «Краснодар». Но, к сожалению, для них на сегодняшний день вот так.

«Краснодар» еще сохраняет шансы на чемпионство? Думаю, что да. Если «Зенит» теряет очки, «Динамо» тоже бывает проигрывает. Прошлую игру они вытащили на последних минутах. Плюс-минус, все находятся в одном положении», — цитирует Фильцова «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» (50) идет вторым, а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).