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Филимонов: «Вытеснит ли Сафонов Доннарумму в «ПСЖ»? Ничего невозможного нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонов в «ПСЖ».

«Думаю, что Сафонов — голкипер уровня «ПСЖ». В нашем чемпионате он на виду, на лидирующих позициях, вратарь сборной. Зачем ехать на замену? Есть разные мнения. С одной стороны, можно играть и тренироваться с классными футболистами и расти, с другой, можно тренироваться с ними и не расти. Но все то же самое возможно и с партнерами ниже классом. Все зависит от него, его желания и мировоззрения.

Даже если он не будет играть или его отдадут в аренду, то это опыт, вызов, возможность проверить себя на другом уровне. Если есть такая возможность, лучше проверить себя, чем потом думать, что у тебя был шанс, а ты его не использовал. Поэтому пусть едет и пробует себя. Может ли он вытеснить Доннарумму? Ничего невозможного нет. Возможно и какие-то форс-мажорные ситуации: травмы, дисквалификации. Если шанс появится, им надо пользоваться», — сказал Филимонов «СЭ».

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

Александр Филимонов
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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