Филимонов назвал лучшего среди вратарей «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о том, кто должен быть основным вратарем красно-белых.

«Это, конечно, решать тренерскому штабу. Сейчас Максименко уверенно проводит матчи и показывает достаточно хорошую игру. Значит основной — Максименко. Есть ощущение, что он прибавил. Может, какие-то изменения в тренерском штабе повлияли, может быть, в жизни что-то произошло. Сейчас видно, что он стал увереннее: лучше чувствует себя, подсказывает обороне. Так что Максименко точно прибавил», — приводит Sport24 слова Филимонова.

В текущем сезоне 26-летний Александр Максименко провел 25 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 9 раз сохранял ворота команды в неприкосновенности.