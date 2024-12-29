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Сегодня, 12:48

Филимонов назвал трех бывших футболистов, готовых тренировать «Спартак»

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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» назвал тройку экс-футболистов, которые могли бы тренировать красно-белых.

«Карпин, Аленичев, может быть, Черчесов. Эта тройка основная, которая может «Спартак» к чему-то привести», — сказал Филимонов «СЭ».

Филимонов является шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка страны (1997/1998) в составе «Спартака». Будучи футболистом, он также выступал за тульский «Арсенал», «Факел», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и другие команды.

(Александр Абустин)

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Александр Филимонов
Валерий Карпин
Дмитрий Аленичев
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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