Филимонов назвал трех бывших футболистов, готовых тренировать «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» назвал тройку экс-футболистов, которые могли бы тренировать красно-белых.

«Карпин, Аленичев, может быть, Черчесов. Эта тройка основная, которая может «Спартак» к чему-то привести», — сказал Филимонов «СЭ».

Филимонов является шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка страны (1997/1998) в составе «Спартака». Будучи футболистом, он также выступал за тульский «Арсенал», «Факел», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и другие команды.

(Александр Абустин)