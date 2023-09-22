Филимонов не верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале: «Может, он хочет занять пятое место»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в интервью «СЭ» высказался об игре красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Пока результаты команды не впечатляют. Движение команды в турнирной таблице не говорит о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство», — сказал Филимонов «СЭ».

Также Филимонов ответил на вопрос, верит ли в чемпионство команды при Абаскале.

«Нет. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?

Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место. Тогда да. Если руководство устраивает, значит, он будет работать. Но с такой игрой, повторюсь, чемпионства у «Спартака» не будет», — добавил Филимонов.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 8 туров. «Спартак» с 13 очками расположился на 6-й строчке.