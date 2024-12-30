Филимонов: «Задача «Спартака» — чемпионство, выводы о работе Станковича нужно делать после сезона»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Правильно ли «Спартак» поменял Абаскаля на Станковича? Ну давайте так — сейчас слишком рано оценивать и делать выводы о работе Станковича. Не делать же это после каждого матча. Все оценивается по окончании сезона. Задача «Спартака» — чемпионство, если выполнят задачу, значит, правильно. Если нет, другой вопрос», — сказал Филимонов «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. На втором месте находится «Зенит» — 39 очков, на первом — «Краснодар» с 39 очками.