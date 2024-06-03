Филимонов считает ожидаемым чемпионство «Зенита» в сезоне-2023/24

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов оценил игру «Зенита» в сезоне-2023/24 РПЛ.

«Ожидал ли я, что чемпионом станет «Зенит»? По большому счету — да, потому что команда только сама себе могла испортить эту ситуацию. Наверное, они и сами предполагали, что станут чемпионами. Поэтому играли спустя рукава и много очков потеряли, позволили «Динамо» появиться на первом месте перед последним туром. В конце собрались и реализовали свое преимущество», — сказал Филимонов «РБ Спорт».