Филимонов считает ожидаемым чемпионство «Зенита» в сезоне-2023/24

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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов оценил игру «Зенита» в сезоне-2023/24 РПЛ.
«Ожидал ли я, что чемпионом станет «Зенит»? По большому счету — да, потому что команда только сама себе могла испортить эту ситуацию. Наверное, они и сами предполагали, что станут чемпионами. Поэтому играли спустя рукава и много очков потеряли, позволили «Динамо» появиться на первом месте перед последним туром. В конце собрались и реализовали свое преимущество», — сказал Филимонов «РБ Спорт».
2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале FONBET Кубка России со счетом 2:1.
В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые выиграли все три трофея: Суперкубок, РПЛ и Кубок России.