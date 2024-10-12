Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Филимонов пожелал Симоняну крепкого здоровья

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поздравил ветерана красно-белых Никиту Симоняна с 98-летием.

«Никита Павлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, чтобы оно давало вам возможность радовать нас вашим присутствием на ветеранских турнирах и матчах. Надеюсь, что мы еще не раз с вами увидимся, сможем порадовать любителей футбола в нашей стране», — сказал Филимонов «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.

Александр Филимонов
Никита Симонян
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Сегодня
Вчера
Неделя