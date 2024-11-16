Филимонов объяснил, почему решил написать автобиографию: «Захотелось посмотреть на свою жизнь со стороны»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в комментарии «СЭ» рассказал, почему решил написать автобиографическую книгу.

— Почему решили начать писать автобиографию?

— Побудило на это много мыслей, которыми хотел поделиться с читателями и публикой. Да и вообще свою жизнь хочется привести в какое-то целостное состояние. Потому что все бегом, в плотном графике. Хотелось немного остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны.

— Рассчитываете заработать на этом?

— Не знаю, насколько это все будет прибыльно. Но как и в любом деле, хотелось бы, чтобы затраты были восполнены.

— Пишете не сами?

— Естественно. Пока в этом вопросе пауза.

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2), он был посвящен памяти Федора Черенкова. Филимонов сыграл в составе красно-белых.