Филимонов — о Романцеве: «К сожалению, его знания никому не нужны, а он бы сделал из «Спартака» чемпиона»

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, смог бы бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев тренировать сейчас московский клуб.

«Понимаете, тут вопрос не в том, отошел человек от дел или нет, а вообще про то, что он может, умеет и знает. К сожалению, его знания никому не нужны. Он бы сделал из «Спартака» чемпиона, и это было бы многократно. Если бы были созданы условия, то он смог бы сделать это сейчас. Нужны условия, полное доверие. Тут еще вопрос его желания», — сказал Филимонов «СЭ».

Романцев занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. С декабря 2023 года специалист занимает пост советника клуба в «Пари НН».

(Александр Абустин)