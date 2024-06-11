Филимонов считает, что российским футболистам нужно уезжать в Европу

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Важно понять, что в приоритете для Сафонова — сидеть в «ПСЖ» или играть в «Краснодаре». Не знаю, как будет складываться судьба Матвея во Франции. Может, его отдадут в аренду или еще что-то. Нужно ли россиянам уезжать в Европу? Учитывая то, что уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, надо уезжать. Нашим футболистам нужно пробовать себя на более высоком уровне», — цитирует Филимонова Sport24.

В конце мая сообщалось о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. По информации СМИ, Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.