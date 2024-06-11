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Сегодня, 15:26

Филимонов считает, что российским футболистам нужно уезжать в Европу

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Важно понять, что в приоритете для Сафонова — сидеть в «ПСЖ» или играть в «Краснодаре». Не знаю, как будет складываться судьба Матвея во Франции. Может, его отдадут в аренду или еще что-то. Нужно ли россиянам уезжать в Европу? Учитывая то, что уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, надо уезжать. Нашим футболистам нужно пробовать себя на более высоком уровне», — цитирует Филимонова Sport24.

В конце мая сообщалось о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. По информации СМИ, Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Источник: Sport24
Александр Филимонов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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