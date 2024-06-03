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Сегодня, 09:56

Филимонов сомневается, что Станкович приведет «Спартак» к чемпионству

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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о назначении главным тренером красно-белых сербского специалиста Деяна Станковича.

«Ожидал ли увидеть фамилию Станковича в «Спартаке»? Тренеры меняются регулярно, поэтому... Кого назначили, того назначили. Сможет ли новый тренер привести красно-белых к чемпионству? По большому счету, нет. Я же не знаю, как он тренирует, как осуществляет с командой какую-то свою политику», — заявил Филимонов «РБ Спорт».

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», итальянскую «Сампдорию», а также венгерский «Ференцварош».

Источник: РБ Спорт
Александр Филимонов
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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