Филимонов — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это новый вызов и страница в жизни»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» — это плюс. Определенный вызов, новая страница в его жизни. Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пытается», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сафонов принял участие во всех 30 матчах чемпионата России, в которых 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Сумма трансфера вратаря в «ПСЖ» может составить 20 миллионов евро.