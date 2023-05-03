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Сегодня, 17:11

Филимонов: «Для меня Селихов выглядит предпочтительнее, чем Максименко»

Мария Гусева
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о вратарях красно-белых Александре Селихове и Александре Максименко.

— Как вы смотрите на конкуренцию вратарей в «Спартаке» — Селихов и Максименко. Есть ли конкуренция?

— Честно говоря, ребята выглядят не очень уверенно, — цитирует «РБ Спорт» Филимонова. — Скорее всего, влияет на обоих Александров какая-то внутренняя ситуация в команде. Не говорю, что они ошибаются и это влияет на результат, скорее, внутренняя ситуация в команде влияет и на их игру.

— Кому отдаете предпочтение?

— Для меня Селихов выглядит предпочтительнее.

В сезоне-2022/23 Селихов провел 24 матча, пропустил 33 гола и 6 раз сыграл на ноль. Максименко принял участие в 13 встречах, пропустил 13 мячей и 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: РБ Спорт
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